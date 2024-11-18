Глава МИД Финляндии призвала западных лидеров больше не звонить Путину

Она заявила, что звонки российскому диктатору ничего не приведут.

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала западных лидеров больше не совершать звонки российскому диктатору Путину.

Об этом она заявила в эфире ARD.

Она заявила, что европейские политики должны проявить сдержанность по поводу звонков российскому диктатору.

"Самое главное, чтобы мы понимали, что мы не должны сейчас дойти до очередной гонки по вниманию в Кремле. Это не поможет, если главы европейских государств будут совершать скоординированные или нескоординированные телефонные звонки с Путиным", — сказала Валтонен.

Министр отметила, что нужен скоординированный ответ, но не только с Соединенными Штатами, а, прежде всего, с Украиной.

Кроме того, она заявила, что во время заседания руководителей МИД во вторник будут обсуждать новые санкции в отношении России, в том числе ограничение ее "теневого флота".

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц оправдался за звонок Путину.

Кроме того, мы ранее информировали, что Путин воспринял звонок Шольца как признак слабости, а не силы.

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