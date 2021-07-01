Глава МИД Франции позвонил Кулебе: обсудили COVID-сертификаты и возможность диалога с РФ

Глава МИД Франции позвонил Кулебе: обсудили COVID-сертификаты и возможность диалога с РФ

Главы МИД обсудили также перспективы работы Нормандского формата.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Переговоры состоялись по инициативе французской стороны.

Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

Министры обсудили развитие экономического сотрудничества. В частности, они приветствовали заключение четырех межправительственных соглашений на общую сумму более 1,3 млрд евро. Стороны отметили недавний визит делегации Ассоциации французских предприятий MEDEF в Украину, участие в котором приняли топ-руководители ряда французских компаний.

Главы МИД обсудили перспективы работы Нормандского формата.

Ле Дриан объяснил Кулебе, почему Германия и Франция хотели пригласить на саммит ЕС Владимира Путина. По словам французского министра, Париж выступает за "требовательный диалог по отношению к Москве".

В свою очередь Кулеба напомнил, что ЕС приостановил проведение саммитов с Россией в 2014 году в результате агрессии РФ. Он убежден, что Москва не сделала никаких шагов для урегулирования конфликта. Поэтому восстанавливать такой формат диалога нет никаких оснований.

Отдельно стороны обсудили вопрос признания Францией украинских свидетельств о вакцинации от COVID-19. Главы МИД договорились, что вскоре состоятся соответствующие украинские-французские консультации.

Напомним

Меркель выступила с предложением пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу с лидерами стран ЕС. Также она призвала ЕС создать формат для переговоров с Путиным. Другого способа решить конфликты канцлер не видит.

на встречу с лидерами стран ЕС. Также она призвала ЕС создать с Путиным. Другого способа решить конфликты канцлер не видит. Президент Франции Эммануэль Макрона поддержал предложение Меркель и заявил, что странам-членам ЕС необходим диалог с Россией . По его словам, такой диалог должен быть "требовательным" и нужен он для "стабильности европейского континента".

. По его словам, такой диалог должен быть "требовательным" и нужен он для "стабильности европейского континента". В то же время премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните осудила намерения некоторых европейских лидеров пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров стран-членов ЕС.

намерения некоторых европейских лидеров пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров стран-членов ЕС. Саммита ЕС с Россией не будет: лидеры Евросоюза отвергли предложение Меркель встретиться с Путиным

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