Глава МИД Франции: Украина не просит нас отправлять войска, но мы ничего не исключаем в ближайшее время

Франция создает альянс стран, открытых для потенциального отправления западных войск в Украину. Хотя сама Украина официально не просит союзников об этом.

В пятницу министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне посетил Литву, где встретился со своими балтийскими и украинскими коллегами, чтобы поддержать идею о том, что иностранные войска могут помочь Украине в таких областях, как разминирование.

Об этом пишет Politico.

"Не Россия будет указывать нам, как мы должны помочь Украине в ближайшие месяцы или годы. Не Россия должна решать, как нам действовать, и не она должна устанавливать красные линии. Поэтому мы должны решать это между собой", — заявил Сежурне на встрече, в которой принял участие и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Сежурне неоднократно упоминал об операции по разминированию как о возможности, которая "может означать наличие определенного персонала (в Украине — ред.), [но] не для ведения боевых действий".

"Украина не просит нас присылать войска. Сейчас Украина просит нас предоставить боеприпасы. Мы ничего не исключаем в ближайшие месяцы", – сказал французский министр.

В свою очередь, пишет Politico, министры стран Балтии поддержали Францию и ее "нестандартное мышление".

Какие страны могут отправить свои войска в Украину

В прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон поднял вопрос о возможности отправки западных солдат в Украину. Сразу после этого большинство европейских стран, в том числе Германия, Чехия и Польша, заявили, что не имеют таких планов. Однако три балтийские страны – наиболее уязвимы к любому российскому нападению, если Москва добьется успеха в войне против Украины, – более открыты к этой идее.

В последнее время и Варшава начала менять свою позицию по этому поводу.

"Присутствие сил НАТО в Украине не является немыслимым", — заявил в пятницу в Польше министр иностранных дел Радослав Сикорский, добавив, что он ценит инициативу Макрона, "потому что речь идет о том, чтобы [президент России Владимир] Путин боялся, а не мы боялись Путина".

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Сежурне выразил обеспокоенность по поводу того, что Москва нацелилась на страны Балтии, которые были частью Советской империи, а сейчас являются членами ЕС и НАТО.

Министр иностранных дел Литвы Ландсбергис поддержал французского коллегу в этом контексте.

"Не может быть никаких "но". Мы должны рисовать красные линии для России, а не для себя. Ни одна форма поддержки Украины не может быть исключена. Мы должны продолжать поддерживать Украину там, где она в этом больше нуждается", — сказал он.

Напомним, 26 февраля во время встречи в Париже по завершении конференции по поддержке Украины президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что в будущем введение западных войск в Украину – вполне реальный сценарий.

Впоследствии Эммануэль Макрон ошеломил новым заявлением о поддержке Украины. В частности, он объяснил лидерам партий, что поддержка Украины со стороны Франции "не имеет границ".

После этого он на встрече с парламентскими партиями, высказал мнение, что отправка военных в Украину вероятно в случае возможного прорыва оккупантов в Киев или Одессу.

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