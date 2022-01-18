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Глава МИД Германии о 100-тысячной армии РФ у границ Украины: Трудно "не видеть" угрозу

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Глава МИД Германии о 100-тысячной армии РФ у границ Украины: Трудно "не видеть" угрозу

Associated Press

Бербок отметила необходимость диалога с РФ.

В ходе брифинга по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала сосредоточение более 100 тысяч российских военных вблизи украинских границ.

Об этом сообщает Spiegel.

"Было трудно "не видеть" угрозу 100 000 российских солдат на границе с Украиной", — сказала Бербок, отметив необходимость диалога с РФ.

По словам Бербок, важно вернуться за стол переговоров, чтобы предотвратить возможное российское вторжение в Украину.

"Мы должны найти способы возродить нормандский формат. Мы готовы к серьезному диалогу с Россией для повышения безопасности во всей Европе", — отметила Бербок.

Она отметила, что между Германией и Россией существуют "серьезные, а иногда и принципиальные разногласия", но наблюдаются "возможности дальнейшего сотрудничества".

Напомним:

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поднимал на встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок вопрос предоставления Украине оборонных вооружений, диалог по этому поводу будет продолжен.

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