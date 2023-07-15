Глава МИД Германии рассказала, есть ли возможность переговоров с Путиным

Немецкий министер иностранных дел Анналена Бербок заявила, что пока нет возможности переговоров с президентом-диктатором РФ Владимиром Путиным.

Такое мнение глава МИД Германии сделала в интервью Bild.

На вопрос, есть ли возможность вести переговоры с главой Кремля, она утвердительно ответила — "Нет". Более того, Бербок отмечает, что Москва продолжает свою войну в Украине.

"Я бы хотела, чтобы мы могли договориться. Но сейчас дело не в том, чего мы желаем, а в том, что нужно смотреть правде в лицо… А это жестокая российская захватническая война", — заявила министр.

По ее словам, Берлин не только занимается поставками вооружения для ВСУ, но и делает все, чтобы "дипломатическим путем попытаться остановить эти жестокие атаки со стороны России".

Напомним, в интервью Bild Аналена Бербок высказалась о возможности падения режима Путина. На вопрос о том, может ли она представить, что главу Кремля отстранят от власти в ближайшем будущем, она ответила: "Представления не имею".

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