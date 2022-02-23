Глава МИД Германии: Россия своими действиями самоизолируется — Reuters

Россия грубо нарушила нормы международного права.

Своими действиями в Украине Москва изолируется, поскольку международное сообщество не признает нарушение Россией международного права.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Reuters.

"Происходящие сейчас действия могут соответствовать стратегии в краткосрочной перспективе, но это не среднесрочная или долгосрочная стратегия, чтобы полностью изолировать себя во всем мире", — сказала Бербок на пресс-конференции в Берлине.

Она подчеркнула, что необходимо быстро согласовать пакет санкций против России с партнерами Германии, чтобы показать, что действия России неприемлемы. Однако Бербок отметила, что Запад должен оставить открытым окно для переговоров с Россией.

"Даже в самом тяжелом кризисе мы всегда должны держать окно для переговоров открытым. Мы хотим предотвратить войну вместе", — сказала Анналена Бербок.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин заявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

США и страны ЕС сразу заявили о санкциях против РФ. Позже к ним присоединились Австралия, Япония и Канада.

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