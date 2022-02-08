Хосе Мануэль Альбарес рассказал о своей цели визита в Украину / Associated Press

Глава МИД Испании перед визитом в Киев заявил, что "никто не готовится к войне"

Глава МИД Испании перед визитом в Киев заявил, что "никто не готовится к войне"

Альбарес заявил, что "не рассматривает войну даже как гипотезу".

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в преддверии своего визита в Украину заявил, что не рассматривает войну с Россией даже как гипотезу.

Об этом сообщает Reuters.

Чиновник прибудет в Киев, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной и помочь снизить напряженность в отношениях с Россией, сосредоточившей войска на границе.

Также читайте Франция активно включилась в переговоры по ситуации вокруг Украины: Макрон готовит предложения Путину

"Никто не готовится к войне... Причина моей сегодняшней поездки в Киев и встречи с моим украинским коллегой состоит в том, чтобы убедиться, что диалог и дипломатия являются способом разрешения любого спора", – сказал Альбарес.

"Все наши усилия направлены на мирное разрешение этого спора, я не рассматриваю войну даже как гипотезу", – добавил он.

По информации издания, глава МИД Испании встретится 9 февраля с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, а 10 февраля – с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Напомним, 8 февраля Столтенберг заявил, что угроза нового вторжения России в Украину повышается.

Перед этим в Пентагоне заявили, что не располагают разведывательными данными о точной дате возможного полномасштабного вторжения России в Украину.

Почему мировые политики говорят о поражении Кремля, даже если начнется война

Читайте также: