Глава МИД Италии рассказал, что Европа должна сделать для мира в Украине

Антонио Таяни / © Associated Press

Антонио Таяни, министр иностранных дел Италии, подчеркнул, что для достижения настоящего мира в Украине необходимо единство Европы и США, а также последовательное исполнение санкций и гарантий безопасности.

Об этом Таяни сказал в интервью итальянскому телеканалу Rete 4.

По словам главы МИД Италии, вопрос безопасности Украины является фундаментальным для всей Европы, которая станет стороной финальных переговоров в случае достижения соглашения.

"Европа ввела санкции против России, и без европейского решения об их снятии мы не сможем достичь настоящего мира", - заявил Таяни.

Он также напомнил о финансовой поддержке Украины через европейские облигации и то, что замороженные российские активы все еще находятся в европейских руках.

Таяни подчеркнул, что единство Запада является необходимым условием для заключения хорошего соглашения. По его словам, Европа может стать надежным партнером по обеспечению безопасности Украины и обеспечению длительного мира.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что только президент США Дональд Трамп способен заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров и заключить мир в войне против Украины.