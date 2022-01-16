Глава МИД Канады прибудет в Киев на фоне наращивания войск РФ на границе с Украиной

Глава МИД Канады прибудет в Киев на фоне наращивания войск РФ на границе с Украиной

Жоли встретится со Шмыгалем и Стефанишиной, а также посетит дислоцированные в Украине канадские войска.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на следующей неделе во время шестидневной рабочей поездки совершит визит в Украину.

Об этом сообщает CBC.

Отмечается, что глава канадского внешнеполитического ведомства встретится с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем и украинским вице-премьером Ольгой Стефанишиной.

Кроме того, Жоли посетит канадские войска, дислоцированные в Украине, для поддержки местных бойцов.

"Сосредоточение российских войск и техники в Украине и вокруг нее ставит под угрозу безопасность по всему региону. Эти агрессивные действия необходимо сдерживать", — подчеркнула главная дипломат Канады.

Ее визит должен "подтвердить непреклонную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Канада будет работать со своими международными партнерами, чтобы поддерживать основанный на правилах международный порядок и защищать права человека и достоинство украинцев", — сказали в канадском МИД.

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В ходе поездки Жоли также посетит Париж и Брюссель, где встретится с министрами иностранных дел Франции и Бельгии. Ее отъезд намечен на воскресенье, 16 января. Ожидается, что дипломат вернется в Канаду 22 января.

Как сообщалось, власти США подготовили 18 сценариев действий на случай полномасштабного вторжения РФ в Украину и обещают применить ограничения, которые могут причинить "очень острую боль" Москве.

Ранее Жозеп Боррель назвал 10 шагов в сфере европейской безопасности на фоне военного наращивания России у украинских границ. По его словам, в ЕС готовы дать прямой ответ на любую агрессию РФ, однако предпочитают дипломатическое разрешение конфликтов.

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