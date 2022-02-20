Глава МИД Канады: санкции против России в случае дальнейшей агрессии против Украины будут усиливаться ежедневно

Глава МИД Канады: санкции против России в случае дальнейшей агрессии против Украины будут усиливаться ежедневно

Страны Запада очень скоординированы и объединены по этому вопросу.

Мероприятие применит против РФ в случае вторжения в Украину пакет санкций, который будет ежедневно расширяться с целью усиления давления на Москву.

Об этом заявила министерша иностранных дел Канады Мелани Жоли, — пишет Укринформ.

"На первый день пакет уже готов, но мы знаем также, что на второй, третий, четвертый день мы будем добавлять санкции, меры, людей, активы в санкционный список, чтобы продолжалось усиление давления", — заявила канадский министр.

Жоли добавила, что страны Запада очень скоординированы и объединены в этом вопросе.

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