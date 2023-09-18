Глава МИД Китая летит в Москву после переговоров с США по поводу войны в Украине

Глава Министерства иностранных дел Китая Ван I посетит с визитом Россию после переговоров с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном на Мальте, где обсуждался также вопрос российской агрессии против Украины.

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Об этом информирует BBC.

В сообщении указывается, что китайский и американский чиновники, в частности, обсуждали "основные вопросы американо-китайских двусторонних отношений, а также вопросы глобальной и региональной безопасности, войну России против Украины и китайско-тайваньские отношения".

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговоры с Ван И 18 сентября в Москве.

Напомним, ранее сообщалось, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и глава Министерства иностранных дел Китая Ван I провели встречу, на которой обсудили вопросы российской агрессии против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что у России проблемы с вооружением, поэтому Путин ищет поддержки среди своих партнеров — Китая и Северной Кореи.

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