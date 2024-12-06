Глава МИД Норвегии высмеял выступление Лаврова в ОБСЕ

Выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова во время заседания Совета министров ОБСЕ напоминает "свидетельство по параллельной вселенной". В частности, политик заявил, что его страна "вообще не собирается ни на кого нападать".

Об этом заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде во время пленарной сессии Совета министров ОБСЕ на Мальте.

Эйде заявил, что РФ нарушила каждый из принципов Хельсинкского акта и Устава Организации Объединенных Наций (ООН).

"Дамы и господа, правило номер один в международных отношениях звучит так: не вторгайся и не оккупируй другие страны. Ты должен уважать суверенное равенство. Ты должен уважать территориальную целостность других государств. Это именно то, чего Россия не делает", — заявил норвежский дипломат. .

По словам Эйде, слова Лаврова похожи на "свидетельства из параллельной вселенной".

Вместе с тем глава МИД Норвегии подчеркнул, что союзники поддерживают Украину в ее борьбе за собственную независимость, а также все разделяющие принципы.

Как сообщалось, Сергей Лавров впервые с начала полномасштабной войны прибыл в ЕС.

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