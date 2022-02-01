Глава МИД Польши, председательствующей в ОБСЕ, после поездки в США посетит Украину: подробности

Глава МИД Польши, председательствующей в ОБСЕ, после поездки в США посетит Украину: подробности

Рау приедет в Украину после того, как посетит США.

Министр иностранных дел Польши и глава ОБСЕ Збигнев Рау на следующей неделе приедет в Украину. В рамках визита он отправится на Донбасс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясину.

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Отмечается, что Збигнев Рау в рамках визита встретится с главой МЗС Украины Дмитрием Кулебой, а затем посетит место дислокации миссии ОБСЕ на Донбассе. Будет находиться он в Украине с 9 по 11 февраля.

"Также этот визит будет связан с председательством В ОБСЕ", — сказал Ясина.

Как уточняется на сайте МИД Польши, перед визитом Збигнев Рау по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена посетит Вашингтон. В повестке дня встречи с представителями американской администрации, в том числе с госсекретарем Энтони Блинкеном, а также с членами Конгресса США.

Находясь в Вашингтоне, министр Рау обсудит актуальные вопросы евроатлантической безопасности, в частности, кризис, вызванный агрессивной политикой и действиями Российской Федерации и Беларуси, а также сотрудничество трансатлантического сообщества в реагировании на них. Переговоры также будут сосредоточены на таких вопросах энергетической безопасности, как "Северный поток-2" и сотрудничества с США в рамках Инициативы трех морей.

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