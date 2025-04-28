Глава МИД Польши разочарован Дудой: за что министр критикует президента

Радослав Сикорский. / © York Press

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Глава польского МИДа Радослав Сикорский разочарован тем, что президент Анджей Дуда не воспользовался своей «дружбой» с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы призвать его оказывать давление на Россию.

Об этом глава польского внешнеполитического ведомства ответил, когда его спросили о текущей ситуации в Украине, сообщает Polsat News.

Сикорский говорит, что надеялся, что польский лидер сможет заставить президента США быть более решительным в отношениях с Россией.

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«Я надеялся, что президент Дуда воспользуется своей дружбой с президентом Трампом и склонит его к давлению на Россию, но, к сожалению, такого разговора, кажется, не произошло. Я высказывал такие предложения приватно и публично», — высказался глава МИД Польши.

Радослав Сикорский говорит: хотел бы, чтобы «эти добрые отношения» между Дудой и Трампом «принесли пользу геополитическому положению Польши, польским интересам». Впрочем, «когда дело доходит до сути, то мы не видим влияния президента Дуды на президента Трампа».

По его словам, президент должен больше привлекаться к выгодному разрешению конфликта в Украине, а не к политическим спорам в Польше.

«Сейчас почти последний момент, чтобы поставить на карту эту дружбу ради мира, Украины, сдерживания Путина. Это то, что должен делать президент, а не выступать на партийных съездах», — пояснил глава МИД.

Напомним, ранее Сикорский заявлял, что Россия должна отдать Владивосток Китаю. Польский министр подверг критике действия Путина по усилению китайского влияния на Дальнем Востоке.

Дата публикации 13:52, 28.04.25 Количество просмотров 13 Трамп выгнал Макрона во время переговоров с Зеленским? Эксперты считали это по губам!