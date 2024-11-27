Глава МИД провел переговоры с Польшей о передаче Украине истребителей МиГ-29

Министр отметил, что украинские воины нуждаются в большем оружии и технике.

Глава Министерства иностранных прав Андрей Сибига во время переговоров с польским коллегой Радославом Сикорским обсудил вопросы поставки в истребители МиГ-29.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Сибига заявил о содержательном характере двусторонних переговоров с Сикорским и отметил, что отношения между Украиной и Польшей основаны на дружбе, стратегическом партнерстве и глубокой солидарности.

"Министр проинформировал польского коллегу о недавних неприемлемых шагах России, которые направлены на эскалацию и расширение войны. По его словам, Россия расширяет агрессию путем привлечения войск КНДР, ударов по объектам ядерной энергетики Украины и использования баллистической ракеты средней дальности", — говорится в сообщении.

Министр заявил, что Россия в очередной раз демонстрирует, что не стремится к миру.

"Она стремится только к войне. А это значит, что ее можно только принудить к миру. Миру через силу. И для этого нашим партнерам необходимо предпринять ряд решительных шагов", — подчеркнул он.

Также Сибига проинформировал польского главу МИД о ситуации на фронте. Министр отметил, что украинские воины нуждаются в большем оружии и технике, и подчеркнул личную глубокую признательность Польше за мощную оборонную поддержку.

В ходе переговоров глава украинского внешнеполитического ведомства поднял вопрос передачи Украине польских самолетов Миг-29. Министр отметил, что украинская сторона понимает важность защиты Польшей собственного воздушного пространства. В этой связи Украина ведет переговоры с союзниками по НАТО, направленные на поддержку защиты польского неба и восточных границ Альянса.

Глава МИД сообщил, что Украина срочно нуждается в решении союзников по сбитию враждебных целей над собственной территорией.

“Россия ежедневно жестоко атакует наши города, инфраструктуру, гражданскую. Нам нужно больше средств защиты для наших людей. Нуждаемся в немедленных смелых решениях”, — отметил он.

В ходе дискуссии министры согласились, что членство Украины в НАТО является единственным способом обеспечить долгосрочную безопасность Европы. Андрей Сибига отметил, что Украина нуждается в приглашении в НАТО уже сейчас.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Польши выступил против передачи Украине самолетов МиГ-29.

Кроме того, мы ранее информировали, что Нидерланды передали последние F-16 для тренировки украинских пилотов.

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