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Глава МИД Швеции не приехал в Киев, потому что забыл паспорт — СМИ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Глава МИД Швеции не приехал в Киев, потому что забыл паспорт — СМИ

Тобиас Бильстрем. / Фото: Associated Press

Дипломата не пустили в Украину пограничники.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём не смог въехать в Украину, чтобы принять участие во встрече Совета министров ЕС в Киеве, потому что забыл свой паспорт.

Об этом сообщило издание Die Presse со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

Издание пишет, что Бильстрем забыл свой паспорт в Швеции. Именно поэтому дипломата не пустили в страну на польско-украинской границе.

"Поэтому министру буржуазных "умеренных" пришлось отказаться от восьмичасовой поездки поездом в Киев", — пишут авторы материала.

Также на заседании не присутствовал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отказавшийся от участия, а также главный дипломат Латвии Кришьянис Кариньш, так как он заболел коронавирусом.

Как сообщалось, глава польского МИД Збигнев Рау также отказался ехать в Киев на Совет министров ЕС. По его словам, такое решение он принял "из-за спада в польско-украинских отношениях и плохого состояния здоровья".

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Дата публикации
Просмотры
356
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