Глава МИД Словакии оправдал российскую атаку на Польшу: Украина отреагировала

Юрай Блонара

Глава МИД Словакии Юрай Бланара сделал циничное заявление об атаке дронов РФ на Польшу. Мол, эти БПЛА должны "оказаться" в Украине. Киев попросил Словакию отказаться от "неуместных сомнений".

Об этом заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий, комментируя заявление Бланара.

Он подчеркнул: воздушное пространство Польши пересекло большое количество российских дронов. По словам Тихого, "это факт эмпирической действительности, не нуждающийся в вере". Действия РФ он назвал “совершенно сознательной эскалацией со стороны России.

"Призываем словацкую сторону не снимать ответственность с Москвы неуместными сомнениями и признать реальность такой, какой она есть, а не такой, в которую "хотелось бы верить". Это реальность угрожающей всей Европе российской агрессии и которую Путин уже пытается расширить за пределы Украины", - заявил Тихий.

Тихий подчеркнул, что каждая страна Европы должна сейчас думать о том, как вместе с Украиной остановить Россию и завершить войну, а не о том, как оправдывать российскую эскалацию.

"Кстати, напоминаем, что Россия не имеет никакого права запускать дроны и ракеты ни по Польше, ни по Украине, Словакии или любой другой стране", - подчеркнул представитель МИД.

Заявление Бланара

Вчера после министр иностранных дел Словакии комментируя атаку РФ на Польшу, выразил надежду, что эти беспилотники «должны были оказаться на территории Украины», а не атаковать страну НАТО.

"Хочется верить, что дроны должны были оказаться в Украине, а не прибыть в Польшу с целью нападения", - сказал он.

Министр добавил, что нет информации о том, что подобный инцидент угрожает также Словакии, которая, как и Польша, имеет общую границу с Украиной. Бланарь цинично призвал Киев «ускорить мирные переговоры и установить мир как можно скорее».