Глава МИД Словакии оправдал российскую атаку на Польшу: Украина отреагировала
Массированное пересечение границы Польши русскими дронами не могло быть случайным, отмечает Тихий.
Глава МИД Словакии Юрай Бланара сделал циничное заявление об атаке дронов РФ на Польшу. Мол, эти БПЛА должны "оказаться" в Украине. Киев попросил Словакию отказаться от "неуместных сомнений".
Об этом заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий, комментируя заявление Бланара.
Он подчеркнул: воздушное пространство Польши пересекло большое количество российских дронов. По словам Тихого, "это факт эмпирической действительности, не нуждающийся в вере". Действия РФ он назвал “совершенно сознательной эскалацией со стороны России.
"Призываем словацкую сторону не снимать ответственность с Москвы неуместными сомнениями и признать реальность такой, какой она есть, а не такой, в которую "хотелось бы верить". Это реальность угрожающей всей Европе российской агрессии и которую Путин уже пытается расширить за пределы Украины", - заявил Тихий.
Тихий подчеркнул, что каждая страна Европы должна сейчас думать о том, как вместе с Украиной остановить Россию и завершить войну, а не о том, как оправдывать российскую эскалацию.
"Кстати, напоминаем, что Россия не имеет никакого права запускать дроны и ракеты ни по Польше, ни по Украине, Словакии или любой другой стране", - подчеркнул представитель МИД.
Заявление Бланара
Вчера после министр иностранных дел Словакии комментируя атаку РФ на Польшу, выразил надежду, что эти беспилотники «должны были оказаться на территории Украины», а не атаковать страну НАТО.
"Хочется верить, что дроны должны были оказаться в Украине, а не прибыть в Польшу с целью нападения", - сказал он.
Министр добавил, что нет информации о том, что подобный инцидент угрожает также Словакии, которая, как и Польша, имеет общую границу с Украиной. Бланарь цинично призвал Киев «ускорить мирные переговоры и установить мир как можно скорее».