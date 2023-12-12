Глава МИД Словакии сделал заявление о переговорах ЕС с Украиной

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Братислава готова поддержать открытие переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Об этом глава словацкого МИД заявил по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на саммите ЕС, который состоится уже 14-15 декабря.

"Оценив реформаторские усилия в Киеве, мы готовы поддержать открытие переговоров о вступлении, о чем будет идти речь на будущем заседании Евросовета. Впрочем, впереди у нашего восточного соседа еще долгий и тернистый путь, все необходимые меры нужно не только одобрить, но и претворить в жизнь". и следить за их соблюдением", – заявил Бланарь.

Словацкий министр подчеркивает, что необходимо больше сосредоточиться на поиске мирных решений и заниматься восстановлением Украины, которая должна приблизить страну к членству в ЕС.

Он также подтвердил решение нового правительства о том, что Словакия не будет оказывать военную поддержку Украине. Впрочем, отмечает Бланар, Братислава продолжит помогать гуманитарно. В частности, речь идет о разминировании и помощи энергетической инфраструктуре зимой.

Напомним, ранее Юрай Бланар заявлял, что пока "не может представить" Украину в ЕС. По его словам, якобы до членства Украины в Евросоюзе "еще очень-очень далеко". Впрочем, для Киева должна быть перспектива членства в будущем, говорит министр.

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