Глава МИД Словакии заявил, что пока "не может представить" Украину в ЕС

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что не может "представить при нынешних обстоятельствах" членство Украины в ЕС.

Об этом словацкий министр сказал в интервью изданию Standard, сообщает "ЕП".

По его словам, якобы до членства Украины в Евросоюзе "еще очень-очень далеко". Впрочем, для Киева должна быть перспектива членства в будущем, подчеркнул Бланар. При этом словацкий политик вспомнил о войне в Украине, назвав ее "военным конфликтом".

"Это очень серьезный вопрос. Но при нынешних обстоятельствах я не могу себе представить. Мне самому интересно, как, например, Урсула фон дер Ляен будет обосновывать предложение о членстве или открытие переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе и отвечать на вопросы, как мы можем начинать переговоры со страной, которая находится в состоянии военного конфликта", — подчеркнул глава словацкого МИД.

Бланарь считает, что для Украины должна быть перспектива членства в будущем, "но с соблюдением всех правил, как и для всех других стран Восточного партнерства, таких как Молдова и Грузия, или Западных Балкан". По его словам, Братислава готова поддержать Киев на пути в ЕС, но "вы должны отвечать полностью всем критериям".

Как сообщалось, парламент Словакии утвердил правительство российского премьер-министра Роберта Фицо и поддержал его политическую программу, которая в частности обещает прекратить государственную военную помощь Украине.

В программе говорится, что Братислава готова "поддерживать мирные планы с предложениями по немедленному прекращению боевых действий в Украине и дипломатическому разрешению конфликта в соответствии с международным правом".

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