Глава МИД Турции назвал, чего ожидает от второго раунда переговоров в Стамбуле

Хакан Фидан / © Associated Press

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В Стамбуле 2 июня состоится следующий раунд переговоров между Украиной и Россией. Турция ожидает от РФ согласия на прекращение огня.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, пишет издание Anadolu.

«Мы либо закрываем глаза на продолжение этой войны, либо достигнем постоянного мира в течение этого года. Пока мы остаемся за столом переговоров, прогресс, безусловно, можно увидеть», — сказал он.

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По его мнению, единственный путь достичь справедливого и постоянного мира — диалог.

«Мы считаем, что состоявшиеся в Стамбуле переговоры можно завершить совместной встречей Трампа, Путина и Зеленского», — добавил он.

Хакан также добавил, что Турция полностью поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.

Ранее Хакан Фидан заявил, что Россия рискует международной изоляцией, если не проявит гибкость в вопросе перемирия с Украиной.

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Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила Украине встретиться для второго раунда переговоров в Стамбуле в следующий понедельник, 2 июня. Лавров также заявил, что российская сторона якобы завершила работу над так называемым меморандумом по мирному договору с Украиной, который на встрече представит помощник президента России Владимир Мединский.

Украина готова снова встретиться с делегацией РФ в Стамбуле на следующей неделе, но нужна конструктивная дискуссия.