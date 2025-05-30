Глава МИД Турции не исключает достижения мира в Украине в течение года

Хакан Фидан / © Associated Press

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время визита в Украину заявил о возможности достижения постоянного мира в Украине в течение 2025 года.

Об этом сообщило издание Anadolu Ajansı.

«Мы либо закроем глаза на продолжение этой войны, либо достигнем постоянного мира в течение этого года. (В Стамбуле, — Ред.) мы доказали, что переговоры могут дать конкретные результаты и стремимся сохранить этот импульс», — заявил Фидан.

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Напомним, глава МИД Турции назвал, чего ожидает от второго раунда переговоров в Стамбуле.

Как сообщалось ранее, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ пригласила Украину на второй раунд переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Он также сообщил, что российская сторона якобы завершила подготовку так называемого меморандума о мирном договоре с Украиной, который на переговорах представит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Украинская сторона также сообщила, что готова к новой встрече с российской делегацией в Стамбуле на следующей неделе, но при условии «конструктивной дискуссии».