Глава МИД Турции в Москве обсудил с Путиным прекращение войны в Украине: что известно

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан с главой Кремля Путиным / © trthaber.com

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл в Москву с официальным двухдневным визитом, в ходе которого провел ряд важных встреч, в том числе с российским диктатором Владимиром Путиным. Главной темой для разговора была война в Украине — обсуждали возможные пути ее прекращения.

Как сообщает TRT Haber со ссылкой на дипломатические источники, ключевым вопросом стали перспективы завершения войны России против Украины, а также оценка последующих шагов после переговоров в Стамбуле 16 мая.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по развитию двусторонних отношений в сферах экономики и энергетики. Министр Фидан также встретился с Владимиром Мединским, возглавлявшим российскую делегацию на стамбульских переговорах с Украиной.

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В рамках визита глава МИД Турции провел встречу с членами Совета директоров Российско-турецкой ассоциации деловых людей в посольстве Турции в Москве.

Ожидается, что на следующий день Фидан проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по продолжению дипломатических обсуждений.

Что предшествовало

Напомним, министр иностранных дел Турции 26 мая отправился в Россию, чтобы обсудить ситуацию в Украине после прямых переговоров между Россией и Украиной, состоявшихся 16 мая в Стамбуле.

В Стамбуле 16 мая состоялись переговоры представителей России и Украины по завершению войны. Встреча сторон во дворце Долмабахче стала первой с марта 2022 года. Президент РФ Владимир Путин не прибыл.

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