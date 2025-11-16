Глава МИД Турции заявил о неизбежности переговоров между РФ и Украиной по завершению войны

Хакон Фидан / © Associated Press

Война между Украиной и россиянами наконец завершится переговорами, и проводить их нужно именно в Турции, поскольку это единственное место, которое может быть приемлемым для обеих сторон.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

По словам министра, война в Европе продолжается уже четвертый год, а ее глобальное влияние «глубоко чувствуется». Именно поэтому, подчеркнул он, боевые действия должны быть прекращены, и сделать это можно только путем переговоров.

«Я думаю, что эта война сейчас переживает свою худшую точку. Потому что обе стороны сосредоточены на уничтожении транспортной и энергетической инфраструктуры», — заявил Фидан.

После этого дипломат уточнил, что конфликт фактически превратился в войну дронов: «Теперь это превратилось в войну дронов. Никто никуда не может двигаться, продвигаются только те, кто не считается с потерями».

При этом Фидан подчеркнул, что временные успехи российских войск дались им ценой колоссальных потерь. По его мнению, россиянам следует задуматься над миром.

Проблема, по словам министра, состоит в том, что ни одна из сторон не может откровенно заявить о желании переговоров, поскольку «не хочет казаться слабой» перед противником.

«Война должна закончиться. Мы считаем переговоры неизбежными. Лично я считаю, что переговоры возобновятся. Конечно, мы не можем вдаваться в подробности. Это может произойти в Турции, это может произойти где-нибудь, но я верю, что этот мир точно наступит», — добавил турецкий дипломат.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что для того, чтобы закончить войну в Украине, необходим диалог президента США Дональда Трампа и «фюрера» РФ Владимира Путина.

Мы ранее информировали, что сейчас переговоры между Украиной и Российской Федерацией никуда не двигаются, поскольку Москва проявляет мало интереса к продвижению в переговорах.