Глава МИД Украины объяснил, почему каждая страна должна присоединиться ко второму Саммиту мира

Андрей Сабига назвал безальтернативный путь к всеобъемлющему, справедливому и крепкому миру.
Украинская формула мира, внедрение которой проходит через Саммиты мира, является безальтернативным способом завершить войну, которая третий год продолжается в Украине.
Таким аргументом объяснил министр иностранных дел Андрей Сибига необходимость каждой страны присоединиться к сотне участников первого Саммита мира в Швейцарии.
“Формула мира – единственный и безальтернативный путь к всеобъемлющему, справедливому и крепкому миру. Приглашаем каждое государство, лидера и организацию, действительно желающих восстановления мира, присоединиться к усилиям по внедрению Формулы мира вместе с уже сотней участников со всего мира”, — написал он в соцсети Х.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что второй саммит мира состоится уже в ноябре этого года. На него планируют пригласить Россию.
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