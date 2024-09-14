Глава МИД Украины объяснил, почему каждая страна должна присоединиться ко второму Саммиту мира

Украинская формула мира, внедрение которой проходит через Саммиты мира, является безальтернативным способом завершить войну, которая третий год продолжается в Украине.

Таким аргументом объяснил министр иностранных дел Андрей Сибига необходимость каждой страны присоединиться к сотне участников первого Саммита мира в Швейцарии.

“Формула мира – единственный и безальтернативный путь к всеобъемлющему, справедливому и крепкому миру. Приглашаем каждое государство, лидера и организацию, действительно желающих восстановления мира, присоединиться к усилиям по внедрению Формулы мира вместе с уже сотней участников со всего мира”, — написал он в соцсети Х.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что второй саммит мира состоится уже в ноябре этого года. На него планируют пригласить Россию.

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