Глава Минединства Чернышев заявил о возвращении в Украину

Алексей Чернышев

Вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышев заявил, что вернулся в Украину.

Об этом он написал в Facebook.

Глава Минединства пожаловался, что его командировка была «непростой, но очень важной», а также такой, «которая благодаря некоторым медиа стала неожиданно популярной».

«Кампанию дискредитации разберем по фактам. Правда, всегда побеждает», — заявил он.

Чернышев сообщил, что возвращается к работе в Кабмине. В частности, будет работать «над максимальной сохранностью уже имеющейся поддержки наших граждан в странах-членах ЕС».

Контекст

13 июня НАБУ и САП сообщили о подозрении в неправомерном обогащении ряда бывших подчиненных Чернышева в Министерстве регионального развития и НАК «Нафтогаз Украины».

Нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко утверждал, что НАБУ якобы готовит подозрение Чернышеву, но этого не произошло.

17 июня Чернышев в онлайн формате открыл форум «Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery», который состоялся в Киеве. Это дало причину разгонять слухи в Сети, что министр, возможно, не хочет возвращаться в Украину.

После этого в Минединстве заверили, что вице-премьер Чернышев находится в плановой командировке.

В «Украинской правде» появилась статья, что подозрительная командировка Чернышева якобы может быть связана с коррупционным делом.

Скандал был вынужден комментировать лично президент Зеленский. Он заверил, что Чернышев находится в плановой командировке и обязательно вернется на Родину.

