Глава Минэкологии написал заявление на увольнение: замену пока не нашли

Глава Минэкологии написал заявление на увольнение: замену пока не нашли

Давид Арахамия убежден, что за отставку Абрамовского наберется достаточное количество голосов в ВР.

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский уходит с должности. Он уже написал заявление об отставке по собственному желанию.

Об этом рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Я видел, что Абрамовский написал заявление по собственному желанию. Я как раз заходил к председателю Верховной Рады, а он выходил", — сказал Арахамия.

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Глава фракции убежден, что за отставку Абрамовского наберется достаточное количество голосов в ВР. По его словам, главная претензия к работе министра — коррумпированность экоинспекции в регионах.

Арахамия признался, что замену Абрамовский пока не нашли. Сейчас кандидаты на эту должность проходят собеседования, однако их фамилии нардеп не назвал.

Отметим, что Роман Абрамовский в декабря 2020 года уже подавал на рассмотрение парламента заявление об отставке, однако тогда Рада сняла этот вопрос с рассмотрения.

Кто такой Роман Абрамовский

Абрамовский стал министром защиты окружающей среды и природных ресурсов в июне 2020 года. До этого он работал замминистра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольги Буславец (с октября 2019-го) и заместителем в Министерстве регионального развития Геннадия Зубко (февраль - сентябрь 2015 года).

Журналисты "Схем" утверждают, что компания "Киеввгидромонтаж", которая якобы принадлежит жене Абарамовського, фигурировала в уголовном деле НАБУ. Сам министр ранее был членом наблюдательного совета этого предприятия.

Напомним, что нардепа Людмилу Буймистер исключили из состава фракции "Слуга народа".

Также сообщалось, что председатель партии "Слуга народа" Александра Корниенко выбрали первым вице-спикером Верховной Рады.

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