Глава Минобороны Финляндии заявил, что не следует ожидать скорого завершения войны в Украине

Война в Украине будет продолжаться и близкое завершение "похоже, не предполагается".

Российское вторжение в Украину породило глобальное чувство незащищенности и неопределенности, а конца развязанной Москвой войны пока не видно.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в обращении к финским миротворцам по случаю Рождества, сообщает Yle.

Он отметил, что война в Украине будет продолжаться и близкое завершение "похоже, не предполагается".

"Силовая политика России создала ощущение незащищенности и неопределенности в Европе и косвенно во всем мире. У нас есть болезненные доказательства того, что великое государство может чувствовать свое право вмешиваться в выбор своего меньшего соседа и быть готовым использовать военную силу для достижения собственных целей", — сказал он. он.

Кроме того, министр заявил, что 2023 год для Финляндии запомнится ее вступлением в НАТО.

"Благодаря членству наша безопасность была гарантирована сильнейшим в мире оборонным альянсом. Альянс, придерживающийся принципа, что нападение на одного члена является нападением на весь альянс", — отметил Хяккянен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины прокомментировали статью издания NYT о том, что якобы российский диктатор Путин намекает на возможность прекращения огня.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Минобороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине.

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