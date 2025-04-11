Больница о гарантиях безопасности / © Associated Press

Реклама

Глава министерства обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что для сдерживания российской агрессии необходима поддержка сил обороны Украины.

Об этом информирует Le Monde .

«Первая гарантия безопасности, очевидно, — поддержка украинской армии, что означает отказ от демилитаризации Украины, как того требует Россия», — подчеркнул он.

Реклама

Кроме того, он заявил, что «коалиция желающих», состоящая из ряда стран, хочет определить контуры «сил беспокойства», которые должны будут предотвращать российские атаки после подписания мирного соглашения.

«Миротворческие силы, которые разделят две конфликтующие стороны вдоль линии фронта», — уточнил британский коллега Лекорню Джон Гили, но не предоставил информацию об их численности.

Ранее сообщалось, что инициированная Великобританией и Францией «коалиция желающих» обеспечить поддержку Украины после потенциального прекращения огня рискует остановиться .

Мы ранее информировали, что бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович подверг критике правительство своей страны за «близорукость» из-за отказа от «миротворческой» миссии в Украине.