Глава Минюста Германии заявил, что Берлин также несет ответственность за российскую агрессию против Украины

Поддержка строительства "Северного потока – 2" была стимулом для России начать войну

Германия также несет частичную ответственность за российскую агрессию против Украины, поскольку Берлин поддерживал строительство газопровода "Северный поток – 2".

Об этом заявил глава Министерства юстиции ФРГ Марко Бушманн в приветственном слове на встрече министров юстиции стран "Группы семи" во вторник.

Он отметил, что решение руководства Германии поддержать строительство ЧП-2 после аннексии Крыма в 2014 году было вкладом Берлина в начало российской агрессии против Украины.

"Считаю, что наша обязанность – смотреть правде в глаза и делать из нее правильные выводы", – заявил он.

Напомним, ранее эксканцлер Германии Ангела Меркель рассказала, почему не смогла отказать Путина от войны. Отметим, что в июне Меркель дала интервью, в котором сказала, что не может упрекнуть себя в ошибках в отношении России и Украины.

Кроме того, ранее информировали, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что бомбовый террор России против гражданской инфраструктуры Украины должен прекратиться и Москва должна завершить войну.

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