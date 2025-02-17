Глава Мюнхенской конференции назвал мероприятие "европейским ужасом"

Нынешняя Мюнхенская конференция безопасности стала одной из важнейших за более чем 60-летнюю историю форума.

Об этом заявил глава MSC Кристоф Хойсген, пишет dpa.

В то же время он отметил, что нынешнее мероприятие стало "в определенном смысле европейским ужасом", но в то же время подчеркнул, что оно "внесло много ясности".

По его словам, Запад показал, что "Америка при Трампе живет на другой планете".

"Мы также заметили, что даже сенаторы-республиканцы очень аккуратны в публичных выступлениях, потому что они боятся своего президента", – отметил Хойсген.

Напомним, 14 февраля в Германии стартовала Мюнхенская конференция по безопасности 2025 года (МКБ). Мероприятие длилось три дня, и тема войны в Украине и поиска пути к миру была ключевой.

Президент Владимир Зеленский возглавил украинскую делегацию на конференции и впервые встретился с высшими должностными лицами новой администрации Дональда Трампа.

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