Глава Мюнхенской конференции назвал мероприятие "европейским ужасом"

В настоящее время трансатлантическое партнерство переживает непростые времена.
Нынешняя Мюнхенская конференция безопасности стала одной из важнейших за более чем 60-летнюю историю форума.
Об этом заявил глава MSC Кристоф Хойсген, пишет dpa.
В то же время он отметил, что нынешнее мероприятие стало "в определенном смысле европейским ужасом", но в то же время подчеркнул, что оно "внесло много ясности".
По его словам, Запад показал, что "Америка при Трампе живет на другой планете".
"Мы также заметили, что даже сенаторы-республиканцы очень аккуратны в публичных выступлениях, потому что они боятся своего президента", – отметил Хойсген.
Напомним, 14 февраля в Германии стартовала Мюнхенская конференция по безопасности 2025 года (МКБ). Мероприятие длилось три дня, и тема войны в Украине и поиска пути к миру была ключевой.
Президент Владимир Зеленский возглавил украинскую делегацию на конференции и впервые встретился с высшими должностными лицами новой администрации Дональда Трампа.
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