Глава НАТО не исключает теракта в аэропорту Кабула: подробности

Сейчас в Кабуле идет одна из крупнейших операций по эвакуации в истории мира.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что угроза теракта в аэропорту Кабула растет с каждым днем, причем речь идет о реальной, а не теоретической опасности.

Об этом пишет газета Financial Times.

"С одной стороны, мы бы хотели иметь как можно больше времени, чтобы вывезти как можно больше человек. Однако... если мы останемся после 31 августа, особенно если талибы не дадут нам хотя бы некое подобие молчаливого согласия, растет угроза атак", — заметил Столтенберг.

По его словам, сейчас в Кабуле идет одна из крупнейших операций по эвакуации в истории. После завершения военного процесса НАТО продолжит усилия по эвакуации коммерческими рейсами и будет требовать от талибов открыть наземные пути.

Также читайте Дата эвакуации остается прежней: США работают над скорейшим завершением вывоза из Афганистана американцев

Он добавил, что сложнее всего при эвакуации доставлять людей в аэропорт, так как прилежащая территория и вся страна находятся под контролем талибов.

Напомним:

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

Новости мира: "Талибан" запретил афганцам даже приближаться к аэродрому Кабула

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку