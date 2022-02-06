Глава немецких консерваторов считает возможными поставки оружия Украине: есть условия

Мерц заявил, что поражен, насколько плохо работает нынешнее правительство, а также безмолвием канцлера.

Германия не будет поставлять оружие Украине самостоятельно, но вместе с европейскими партнерами оно могло бы это делать.

Такое мнение высказал новый глава Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц в интервью таблоида BILD am SONNTAG.

"О поставках оружия только из Германии не может быть и речи. Но совместная европейская поставка оборонного оружия Украине, на мой взгляд, была бы возможной", — отметил он.

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Также, по его словам, экономика Германии должна быть в состоянии позволить себе ужесточение санкций против Москвы. Мир важнее процветания, поэтому все варианты санкций лежат на столе.

Кроме того, Мерц заявил, что поражен, насколько плохо работает нынешнее правительство, а также безмолвием канцлера.

"Олаф Шольц не является лидером и не имеет четкого мнения по критическим вопросам. В разгар наибольшей угрозы миру и свободе в Европе канцлер в значительной мере исчез. Все его предшественники сделали это иначе", — сказал консервативный политик.

В нынешней ситуации, по его словам, канцлер должен сам ездить на переговоры и приглашать к ним, он должен вырабатывать европейскую позицию.

"С Шольцом в должности канцлера Германии, очевидно, отведена роль аутсайдера, скептика и препятствия для европейской стратегии", — заявил Мерц.

Визит Шольца в Вашингтон 7 февраля он считает таким, который происходит слишком поздно. Он был необходим несколько недель назад.

"Теперь эта поездка кажется визитом просителя, который больше не может выйти из ситуации, которую сам создал, и потому вынужден просить помощи у своего старшего брата в Вашингтоне", — добавил лидер ХДС.

Говоря о роли США, он отметил, что Соединенные Штаты есть и остаются важнейшим союзником ФРГ в мире, но выразил пожелание, чтобы американцы все же не вмешивались в чисто европейские вопросы, такие как "Северный поток-2". Впрочем, причину такого вмешательства Мерц видит в отсутствии единой европейской позиции по этой проблематике.

"И это как-то связано с молчаливой ролью, которую играет по этому делу предшественница действующего канцлера", — резюмировал он.

Напомним:

В Германии еще раз категорически отказались предоставлять Украине оружие для обороны от государства-агрессора и заявили, что "хотят разрешить этот конфликт мирно".

Посол Мельник объяснил нежелание Германии поставлять оружие Украине

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