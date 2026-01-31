Глава ОБСЕ собирается в Киев и Москву

Председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис / © Associated Press

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, который в этом году возглавил Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), объявил о планах посетить Киев и Москву.

Его заявление цитируют на сайте МИД Швейцарии, которая в 2026 году председательствует в ОБСЕ.

«Мы четко определили приоритеты: ОБСЕ должна снова сосредоточиться на своих основных задачах — защите мира и безопасности в Европе. Именно для достижения этой цели нам всем нужно сесть за стол переговоров. Независимо от обстоятельств, все зависит от этого. Именно поэтому я вскоре посещу Киев и Москву», — заявил Кассис.

Швейцария начала председательство в ОБСЕ 1 января, что стало для страны третьим руководством организацией после предыдущих сроков в 1996 и 2014 годах. Должность главы ОБСЕ автоматически переходит к министру иностранных дел председательствующей страны.

В сентябре прошлого года Кассис очертил приоритеты Швейцарии на председательство в 2026 году, сделав акцент на мире, диалоге, инновациях и уважении к основополагающим правам.

«В условиях войны в Европе Швейцария привержена справедливому миру в Украине на основе международного права и Хельсинкских принципов. Мы будем использовать наш опыт посредничества для содействия диалогу, доверию и безопасности», — сказал швейцарский министр.

Кассис пообещал, что Швейцария будет способствовать сотрудничеству в области кибербезопасности, военно-политических инструментов и предотвращения конфликтов. Он отметил важность укрепления инклюзивной многосторонней дипломатии, прогнозирования технологий для безопасного и гуманного будущего, продвижения демократии, верховенства права и прав человека, а также усиления способности ОБСЕ действовать.

«Мы подходим к нашему председательству с убеждением, что, несмотря на напряженность, ОБСЕ остается незаменимой. Швейцария будет выполнять эту задачу, сохраняя при этом основные инструменты — миссии, наблюдение за выборами — и обеспечивая их финансирование», — подчеркнул Кассис.

Основная цель ОБСЕ — поддержание стабильности и мирного сосуществования между странами-участницами.

Напомним, недавно заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Ростислав Палагусинец предупредил ОБСЕ о новом опасном сценарии агрессии Кремля.