Глава Одесской ОВА заявил, что "зерновое соглашение" будет работать столько, сколько потребуется

Кремль не пойдет на конфронтацию со страной НАТО из-за "зернового соглашения"
Соглашение о поставках украинского продовольствия по "зерновому коридору" будет продлено и будет работать столько, сколько потребуется.
Такое мнение высказал пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Он отметил, что все заявления россиян о выходе из "зернового соглашения" заканчиваются там, где начинается турецкий флот.
Братчук заявил, что Кремль не будет атаковать караваны с украинским зерном, выходящим из одесского порта, поскольку не хочет вступать в военный конфликт со страной НАТО.
Он напомнил, что Украина заключила соглашение с ООН и Турцией, потому он уверен в пролонгации договоренностей 19 ноября.
"Я думаю, что Россия будет пытаться спекулировать на этой теме. Но зерновое соглашение продлится столько, сколько нужно", — сказал он.
Напомним, ранее экономический эксперт Валерий Клочок считает, что " зерновой коридор " помогла разблокировать ООН, а не президент Турции.
Также мы информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экспортная зерновая инициатива продолжит работу и российский шантаж ни к чему не привел.
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