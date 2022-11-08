Глава Одесской ОВА заявил, что "зерновое соглашение" будет работать столько, сколько потребуется

Кремль не пойдет на конфронтацию со страной НАТО из-за "зернового соглашения"

Соглашение о поставках украинского продовольствия по "зерновому коридору" будет продлено и будет работать столько, сколько потребуется.

Такое мнение высказал пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он отметил, что все заявления россиян о выходе из "зернового соглашения" заканчиваются там, где начинается турецкий флот.

Братчук заявил, что Кремль не будет атаковать караваны с украинским зерном, выходящим из одесского порта, поскольку не хочет вступать в военный конфликт со страной НАТО.

Он напомнил, что Украина заключила соглашение с ООН и Турцией, потому он уверен в пролонгации договоренностей 19 ноября.

"Я думаю, что Россия будет пытаться спекулировать на этой теме. Но зерновое соглашение продлится столько, сколько нужно", — сказал он.

Напомним, ранее экономический эксперт Валерий Клочок считает, что " зерновой коридор " помогла разблокировать ООН, а не президент Турции.

Также мы информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экспортная зерновая инициатива продолжит работу и российский шантаж ни к чему не привел.

Читайте также: