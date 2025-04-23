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Глава Офиса Президента Украины рассказал, с кем, несмотря на все, будет встречаться в Лондоне
Украинская делегация должна встретиться с американскими и европейскими представителями.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что прибыл в Лондон вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и министром иностранных дел Андреем Сибигой.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ермак подчеркнул, что, несмотря на все трудности, Украина остается преданной мирным усилиям. В британской столице состоятся важные переговоры с американскими и европейскими партнерами по достижению справедливого мира.
«Сегодня будем говорить о способах достижения полного и безусловного прекращения огня как первом шаге к полноценному процессу урегулирования», — написал руководитель ОП.
Он напомнил, что Украина уже неоднократно демонстрировала свою открытость к миру, в частности, во время встреч в Джидде и в других форматах.
Напомним, встреча высокого уровня в Лондоне, запланированная между дипломатами Великобритании, США, Франции, Германии и Украины состоится в измененном формате.