Глава Пентагона беспощадно раскритиковал Россию за войну против Украины с "преднамеренной жестокостью"

Остин сказал, что все страны увидели тираническую и смертельную войну, которую никто не хотел бы пережить.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия с намеренной жестокостью целится в гражданское население Украины и инфраструктуру.

Об этом министр обороны США сказал 3 декабря, выступая на Форуме национальной обороны имени Рейгана в Сими Велли.

"Россия с умышленной жестокостью ставит гражданское население и гражданскую инфраструктуру под прицел своих пушек. Российские войска убили тысячи украинских граждан. Российские атаки привели к гибели детей, разрушению школ и разгрому больниц", – заявил Остин.

Он также отметил, что страны-соседки России смотрят с растущей тревогой на такую имперскую агрессию.

Министр добавил, что боевые действия в Украине позволили всем странам увидеть тираническую и смертельную войну, которую никто не хотел бы пережить.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что победа России в войне против Украины маловероятна, и – что Москва не должна достичь своих целей на поле боя.

Позже стало известно, что Шольц предложил Западу вернуться в свой довоенный "мирный порядок" с Россией и решить "все вопросы общей безопасности" после войны в Украине, если Путин прекратит агрессию против своих соседей.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости гарантий безопасности для России в будущей структуре безопасности в Европе, когда Москва вернется за стол переговоров с Киевом.

Интервью с 53-й губернатором штата Нью-Йорк Джорджем Патаки: Как американцы поддерживают Украину

Читайте также: