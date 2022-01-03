Глава Пентагона Ллойд Остин заразился коронавирусом: что известно

В ноябре Остин получил бустерную прививку против COVID-19.
Министр обороны США Ллойд Остин в воскресенье, 2 января, получил положительный результат теста на COVID-19, после чего объявил о пятидневной самоизоляции.
Об этом сообщает Military Times.
Отмечается, что глава Пентагона проверился на коронавирус после появления "умеренных" симптомов. Он указал, что сотрудничает со своими врачами, чтобы снизить риск каких-либо осложнений заболевания.
"Преодоление распространения этого вируса, защита наших сотрудников и обеспечение моего собственного скорейшего и безопасного выздоровления остаются моими приоритетами", — подчеркнул Остин.
Глава американского оборонного ведомства добавил, что, несмотря на самоизоляцию, планирует "фактически присутствовать на ключевых встречах и обсуждениях".
"Я сохраню за собой все полномочия. Замминистра обороны США Кэтлин Хикс будет представлять меня в других вопросах в случае необходимости", — указал он.
Остин подчеркнул, что не находился с американским президентом Джо Байденом в одном помещении с 21 декабря. Глава Пентагона также отметил, что вакцинировался против COVID-19 в начале прошлого года, а в октябре получил бустерную прививку.
"Мой полностью привитый статус сделал инфекцию гораздо легче, чем она могла быть. И я благодарен за это", — высказался министр обороны США, ссылаясь на разговор со своими врачами.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.