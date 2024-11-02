Глава Пентагона назвал "очевидные причины", почему Украина важна для безопасности США

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина имеет критическое значение для безопасности Соединенных Штатов.

Украина важна для безопасности США. Война, развязанная Россией, представляет собой прямую угрозу европейской безопасности и вызову для НАТО.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в колонке для Foreign Affairs.

Министр обороны США подчеркнул, что есть четыре очевидных причины, почему Украина важна для безопасности США.

"Война Путина является прямой угрозой европейской безопасности, явным вызовом нашим союзникам по НАТО, нападением на наши общие ценности и фронтальным наступлением на основанный на правилах международный порядок, обеспечивающий безопасность всех нас", — отметил Остин.

Он считает, что нет "серебряной пули", которая бы прекратила нападение Путина на Украину. Важна лишь общая помощь.

"Если Украина попадет под путинский ботинок, то вся Европа попадет под путинскую тень", – добавил глава Пентагона.

Остин призвал союзников продолжать противостоять агрессии России, поддерживаемой другими автократами — от Северной Кореи до Ирана.

Напомним, бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур считает, что в случае победы на президентских выборах в США, кандидатки от Демократической партии Камалы Харрис можно рассчитывать на продолжение политики поддержки Украины. В случае победы республиканца Дональда Трампа Украину ждут вызовы.

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