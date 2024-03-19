Глава Пентагона откровенно высказался о проблемах с помощью Украине от Конгресса

Лидер Пентагона Ллойд Остин пообещал продолжать сотрудничество с коллегами для того, чтобы Конгресс одобрил помощь ВСУ.

Предстоящая помощь Украине от Соединенных Штатов Америки зависит только от решения Конгресса.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время пресс-конференции по результатам заседания в формате "Рамштайн" 19 марта.

Остин видит, что украинские военные уверены в своей способности в дальнейшем защищать Украину. Однако в этом вопросе многое зависит от того, какую поддержку они получают. В частности, речь идет об амуниции и помощи для обороны.

"Здесь хочу добавить, что мы будем надеяться, что в скором времени будет принят очередной пакет помощи Украине. Конечно, мы понимаем насколько важно то, что США дает Украине. Мы видим и верим с оптимизмом что следующие шаги будут приняты. Но вы знаете, что все это зависит от Конгресса. Нельзя делать прогнозы, но я буду продолжать сотрудничать с коллегами для того, чтобы это стало возможно", — сказал Остин.

Отметим, что министр обороны США Ллойд Остин также отметил, что США не позволят Киеву проиграть войну против России.

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