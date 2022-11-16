Глава Пентагона открыл седьмой "Рамштайн" и заявил о поддержке Украины

Участники заседания обсудят самые актуальные потребности Украины в обеспечении возможностей обороны.
Министр обороны США Ллойд Остин 16 ноября открыл седьмое заседание в формате "Рамштайн" и заявил о готовности всех 50 стран-участниц Контактной группы продолжать усилия по поддержке Украины на фоне продолжения российских атак по мирным городам.
Об этом сообщает "Укринформ".
"В то время как Россия продолжает целить по украинским гражданским, а также по энергетической инфраструктуре, нации доброй воли дальше поддерживают Украину. И жестокость России лишь усиливает их решимость", – заявил Остин.
Он также подтвердил высказанную ранее президентом США Джо Байденом позицию государства о том, что Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько необходимо.
Глава Пентагона также отметил использование украинскими силами полученных от Запада систем ПВО NASAMS, которые "обеспечили 100-процентный успех в перехвате российских ракет", в том числе во время атаки 15 ноября.
"Россия нанесла ракетный удар по украинским городам и людям, и вчера мы видели сообщения о смертельном взрыве в Польше, недалеко от границы с Украиной", — отметил министр обороны США.
Он добавил, что Вашингтон будет тесно сотрудничать с Польшей и другими странами для сбора как можно большего количества информации о взрыве.
Остин анонсировал, что участники заседания 16 ноября традиционно заслушают доклад Украины по развитию ситуации на фронте, а также обсудят наиболее актуальные потребности государства в обеспечении возможностей обороны. На заседании также пойдет речь о том, как продолжить и улучшить процесс подготовки украинских военных.
Напомним, в этот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Украина получит больше систем ПВО для уничтожения российских ракет.
Украина также получит новый пакет военной помощи от Швеции, в который среди прочего войдут системы ПВО.
Кроме того, Байден просит Конгресс выделить Украине более 37 млрд долл. экстренной помощи.
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