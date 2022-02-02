Глава Пентагона отправится в Европу на фоне ситуации с Украиной

Ллойд Остин обсудит эскалацию со стороны РФ с союзниками в НАТО.
Министр обороны США Ллойд Остин в феврале отправится в Европу, чтобы встретиться с союзниками по НАТО на фоне эскалации со стороны России конфликта с Украиной.
Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби во вторник, 1 февраля, сообщает VOA News.
Отмечается, что во время рабочей поездки Остин примет участие в совещании министров обороны НАТО 16-17 февраля, организованном генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.
Напомним, что в Пентагоне настаивают на отсутствии у Российской Федерации права вето в вопросе членства Украины в НАТО, указывая, что решение о расширении может приниматься исключительно с участием суверенного государства, которого оно касается, и представительства Альянса.
Во вторник в Киеве с официальным визитом находился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который пообещал бок о бок стоять с Украиной перед лицом продолжающейся российской агрессии, которая "представляет угрозу миру и безопасности в регионе, подрывает глобальный порядок".
Накануне российское правительство предоставило письменный ответ на предложение США, направленное на деэскалацию ситуации вокруг Украины.
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