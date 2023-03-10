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Глава Пентагона пообщался с Нетаньяху о риске военного сотрудничества Ирана и России

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Глава Пентагона пообщался с Нетаньяху о риске военного сотрудничества Ирана и России

Фото: ТСН.ua

Министр обороны США Ллойд Остин на встрече в Тель-Авиве с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху озвучил вопросы военного сотрудничества России и Ирана.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на прессслужбу Пентагона.

Остин отметил смертоносные последствия военного сотрудничества России и Ирана для Украины, где ударные дроны убивают гражданских граждан.

Также отмечалось, что это сотрудничество оказывает негативное влияние на Ближний Восток. Речь идет о предоставлении российских технологий Ирану в обмен на его помощь.

По информации Пентагона, стороны обсудили угрозы со стороны Ирана региону и договорились усилить сотрудничество, чтобы противостоять им.

"Остин подтвердил обязательство Соединенных Штатов никогда не позволить Ирану получить ядерное оружие", — подчеркнули в министерстве обороны США.

Напомним, что ранее Пентагон заявил, что Украина становится "боевой лабораторией" для испытаний иранского оружия.

Также сообщается, что Россия закупила у Ирана тайком 200 контейнеров с оружием.

В то же время РФ пока боится покупать у Ирана баллистические ракеты.

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Дата публикации
Просмотры
322
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