Глава Пентагона после "Рамштайна" ответил на вопрос о самолетах для Украины

Министр обороны США сказал, что не имеет заявления об истребителях для Украины.

Глава Пентагона США Ллойд Остин после встречи в формате "Рамштайн" в Брюсселе прокомментировал вопрос поставки Украине боевой авиации.

Как информирует "Радио Свобода", министр обороны Соединенных Штатов сказал на брифинге после заседания, что не имеет заявлений о возможном предоставлении Украине истребителей.

"Этот вопрос (предоставление самолетов Украине — ред.), по которому у меня нет, что заявить. Работаем с Украиной сейчас в вопросах, которые сейчас самые неотложные", — сказал Ллойд Остин.

Боевая авиация для Украины

Сегодня, 14 февраля, в Брюсселе состоялось заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", где обсуждалось выделение новой помощи Украине.

Как пишет Financial Times, сегодня на встрече должны были обсуждать тему истребителей для Украины. По данным издания, в США признали тот факт, что передача Украине истребителей F-16 практически неизбежна. Возрастает вероятность того, что вскоре Украина сможет получить самолеты.

Накануне встречи министров более 50 стран генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил вероятность передачи Украине современным самолетам и отметил, что таким образом Альянс не будет принимать участие в войне против России, однако поможет Украине.

Еще раньше премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил, что решение о передаче Украине истребителей F-16 должно принимать Североатлантический альянс.

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