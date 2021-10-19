Глава Пентагона прибыл в Украину: с кем встретится и о чем будет говорить

Глава Пентагона прибыл в Украину: с кем встретится и о чем будет говорить

Его самолет уже приземлился в Киеве.

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Украину в рамках рабочего визита в Европу.

Об этом во вторник, 19 октября, глава Пентагона сообщил на странице в Twitter.

Wheels down in Kyiv. I'm here to reaffirm our unwavering support for Ukraine's sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations — and to express our commitment to build Ukraine's capacity to deter further Russian aggression. pic.twitter.com/IUTnQpumfT — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 19 2021

"Приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины — и выразить нашу приверженность укреплению способности Украины сдерживать дальнейшую агрессию России", — написал он.

Напомним:

Находясь в Киеве, Остин посетит Министерство обороны Украины, где он примет участие в церемониале памяти павших защитников Украины в Мемориальном зале и возле Мемориального колокола защитникам Украины, а также встретится с министром обороны Андреем Тараном, чтобы обсудить прогресс Украины в реализации реформ в области обороны и военно-промышленного комплекса, необходимых для продвижения ее евроатлантических стремлений, а также безопасность в Черном море.

где он в Мемориальном зале и возле Мемориального колокола защитникам Украины, а также чтобы и военно-промышленного комплекса, необходимых для продвижения ее евроатлантических стремлений, а также После встречи министры обороны США и Украины сделают короткие заявления для прессы. Они ответят на несколько вопросов.

Они ответят на несколько вопросов. Также, как сообщали ранее, глава Пентагона должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

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