Глава Пентагона призвал союзников покупать больше оружия для Украины

Пит Гегсет / © Associated Press

Министр обороны США Пит Гегсет призвал союзников увеличить инвестиции в программу по покупке оружия Украине и выразил ожидание, что еще больше стран сделают больше пожертвований в PURL (список приоритетных требований Украины).

Об этом глава Пентагона заявил журналистам перед встречей в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает "24 Канал".

"Они будут покупать еще больше, чтобы обеспечить Украину и привести этот конфликт к мирному завершению", - подчеркнул американский чиновник.

По его словам, Вашингтон ожидает от НАТО "огневой мощи", поскольку после состоявшегося летом в Гааге саммита Альянса страны-члены начали выполнять обязательства, и вскоре эти обязательства превратятся в новые способности.

Он назвал историческим моментом и для многих других происходящих вещей благодаря тому, что президент США Дональд Трамп смог сделать в Газе.

"Я думаю, что мир видит, что мы имеем президента мира, который стремится к этому миру, поддерживая тех, кто стоит вместе с Соединенными Штатами и выступает за мир – именно это мы увидели там. И я надеюсь, что мы сможем увидеть то же в Украине. Следовательно, это фокус наших усилий", – подытожил он.

Напомним, представитель США при НАТО Джулиан Витакер заявил, что Штаты готовят важное объявление о вооружении для Украины. Детали он не озвучил. Однако, по данным западных СМИ, в Вашингтоне активно обсуждается возможность передачи Украине крылатых ракет Томагавк, способных поражать цели на расстоянии более 1 500 километров.