Остин публично предостерег Россию не применять ядерное оружие или "грязную бомбу": готов ли на это Путин

В то же время США пока не видят признаков того, что Путин решил применить ядерное оружие против Украины.

Глава Пентагона Ллойд Остин публично обратился к руководству России с предупреждением о том, что в случае применения ядерных компонентов в войне против Украины поступит серьезный ответ от мира.

Об этом министр обороны США сказал во время пресс-конференции в Пентагоне 27 октября.

"Если это произойдет (применение ядерного оружия – ред.), вы увидите очень серьезный ответ со стороны международного сообщества", – сказал Остин, обращаясь к российским властям.

Он подчеркнул, что этот вопрос очень важен для мира, ведь речь идет о риске ядерного удара впервые за последние более 70 лет. По словам министра, такой шаг потенциально может изменить ситуацию для мира в целом.

"Даже разговоры о применении такого оружия опасны и безответственны", — отметил глава Пентагона.

Он также сообщил, что США обеспокоены происходящей со стороны РФ эскалацией с самого начала масштабного вторжения в Украину. Поэтому, чтобы управлять рисками, Остин отметил важность поддерживать связь как с союзниками, партнерами, так и с противниками.

В то же время, министр обороны США сообщил, что пока не фиксируются никакие признаки того, что президент России Владимир Путин принял решение применить ядерное оружие или "грязную бомбу".

Отвечая на вопрос о том, какие возможности США имеют для сдерживания российских ядерных угроз, глава Пентагона сказал, что у государства есть существенный ядерный потенциал, и в Кремле осознают его масштабы.

Ядерная угроза из РФ

Возможность применения Россией ядерного оружия против Украины на сегодняшний день маловероятна, сообщил спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов. Он добавил, что это последний козырь РФ в войне против Украины, но и он не остановит борьбу государства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его государство предупредило Путина о последствиях для России в случае ядерного удара по Украине.

В свою очередь сам Путин заявил, что "ядерный удар по Украине" якобы России не нужен. В то же время глава Кремля в очередной раз обвинил Украину в создании "грязной бомбы".

О максимальной угрозе применения Россией ядерного вооружения предупреждают в США

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