Глава Пентагона руководил ударами по объектам хуситов в Йемене из больницы — CNN

Министр обороны США Ллойд Остин отдавал приказы и контролировал удары по объектам хуситов в Йемене из госпиталя «с помощью полного набора защищенных средств связи», – заявил старший чиновник обороны.

Об этом сообщает CNN.

Остин находится в больнице с 1 января после того, как 22 декабря у него возникли осложнения после процедуры лечения рака простаты.

"Сегодня министр Остин отдал CENTCOM приказ нанести удары и осуществлял мониторинг в режиме реального времени посредством полного набора возможностей безопасной связи", — сказал чиновник.

"После ударов он пообщался с Советом национальной безопасности, председателем и командующим CENTCOM для первичной оценки после удара", — говорится в сообщении.

Представитель оборонного ведомства сказал, что между вторником и четвергом вечером Остин дважды разговаривал с президентом Джо Байденом и «совершал многочисленные ежедневные телефонные разговоры» с главой Объединенного комитета начальников штабов Чарльзом К. Брауном, командующим Центральным командованием США генералом Эриком Курилой "обсудит варианты реагирования и выполнения после разрешения президента".

Представитель оборонного ведомства заявил, что в течение последних 72 часов «принимал активное участие в надзоре за сегодняшними ударами и руководил ими».

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Остин также принял участие во встрече 9 января "для мониторинга комплексной атаки хуситов на морских судоходных путях и ответа на операцию Prosperity Guardian".

Немного контекста: ранее Пентагон сообщил, что Остин лечится от рака предстательной железы после нескольких дней спекуляций по поводу его госпитализации.

Этот эпизод затронул огромные вопросы прозрачности и коммуникаций в администрации, и Белый дом начал собственный внутренний анализ процессов, связанных с соответствующими сообщениями и передачей полномочий на фоне негативной реакции из-за секретности Остина.

Генеральный инспектор Пентагона также начинает проверку того, имеет ли Пентагон соответствующую политику для обеспечения эффективной передачи полномочий и обязанностей после госпитализации Остина, о которой немедленно было доложено Белому дому или другим высокопоставленным чиновникам национальной безопасности.

Напомним, что ранее сообщалось, что США и Великобритания ударили по объектам хуситов в Йемене ракетами "Томагавк".

Также президент США Джо Байден прокомментировал авиаудары в Йемене.

К тому же британский премьер Риши Сунак прокомментировал удар по хуситам в Йемене военно-воздушных сил Великобритании совместно с США при поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна.

Добавим, хуститы время от времени атакуют торговые суда в Красном море.

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