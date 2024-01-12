Глава Пентагона руководил ударами по объектам хуситов в Йемене из больницы — CNN

Ответная операция происходила с помощью возможностей безопасной связи
Министр обороны США Ллойд Остин отдавал приказы и контролировал удары по объектам хуситов в Йемене из госпиталя «с помощью полного набора защищенных средств связи», – заявил старший чиновник обороны.
Об этом сообщает CNN.
Остин находится в больнице с 1 января после того, как 22 декабря у него возникли осложнения после процедуры лечения рака простаты.
"Сегодня министр Остин отдал CENTCOM приказ нанести удары и осуществлял мониторинг в режиме реального времени посредством полного набора возможностей безопасной связи", — сказал чиновник.
"После ударов он пообщался с Советом национальной безопасности, председателем и командующим CENTCOM для первичной оценки после удара", — говорится в сообщении.
Представитель оборонного ведомства сказал, что между вторником и четвергом вечером Остин дважды разговаривал с президентом Джо Байденом и «совершал многочисленные ежедневные телефонные разговоры» с главой Объединенного комитета начальников штабов Чарльзом К. Брауном, командующим Центральным командованием США генералом Эриком Курилой "обсудит варианты реагирования и выполнения после разрешения президента".
Представитель оборонного ведомства заявил, что в течение последних 72 часов «принимал активное участие в надзоре за сегодняшними ударами и руководил ими».
Остин также принял участие во встрече 9 января "для мониторинга комплексной атаки хуситов на морских судоходных путях и ответа на операцию Prosperity Guardian".
Немного контекста: ранее Пентагон сообщил, что Остин лечится от рака предстательной железы после нескольких дней спекуляций по поводу его госпитализации.
Этот эпизод затронул огромные вопросы прозрачности и коммуникаций в администрации, и Белый дом начал собственный внутренний анализ процессов, связанных с соответствующими сообщениями и передачей полномочий на фоне негативной реакции из-за секретности Остина.
Генеральный инспектор Пентагона также начинает проверку того, имеет ли Пентагон соответствующую политику для обеспечения эффективной передачи полномочий и обязанностей после госпитализации Остина, о которой немедленно было доложено Белому дому или другим высокопоставленным чиновникам национальной безопасности.
Напомним, что ранее сообщалось, что США и Великобритания ударили по объектам хуситов в Йемене ракетами "Томагавк".
Также президент США Джо Байден прокомментировал авиаудары в Йемене.
К тому же британский премьер Риши Сунак прокомментировал удар по хуситам в Йемене военно-воздушных сил Великобритании совместно с США при поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна.
Добавим, хуститы время от времени атакуют торговые суда в Красном море.
Читайте также:
- К коалиции США против пиратства Хуситов в Красном море присоединились уже более 20 стран
- Йеменские хуситы усилили атаки в Красном море и нанесли ракетный удар по танкеру – ВМС США
- Американский эсминец и коммерческие корабли атаковали в Красном море: детали