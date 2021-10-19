Глава Пентагона считает, что никто не может запретить Украине вступить в НАТО

Глава Пентагона считает, что никто не может запретить Украине вступить в НАТО

Он также призвал Россию прекратить войну на Донбассе и остановить дестабилизацию ситуации в Черном море.

Министр обороны США Ллойд Остин, который во вторник, 19 октября, прибыл в Киев в рамках рабочего визита по странам Европы, заявил, что Украина имеет право сама определять свою внешнюю политику и никакое другое государство не может запретить ей вступить в НАТО.

Об этом глава Пентагона говорил на брифинге с министром обороны Украины Андреем Тараном, что транслировался на YouTube.

"Ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО. Украина имеет право решать свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства ", — сказал он на брифинге во время своего визита в Киев.

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Ллойд Остин подчеркнул, что США осуждают оккупацию Крыма. Он также призвал Россию прекратить войну на Донбассе, остановить дестабилизацию действий в Черном море и вдоль границ Украины, а также остановить кибератаки против США и их союзников и партнеров.

Министр обороны США заверил в непоколебимой поддержке украинского суверенитета. "Мы будем продолжать работать вместе для того, чтобы заверить, что мы в правильном месте, и Украина может себя защитить", — подчеркнул он.

Напомним, ранее спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал вступление Украины в НАТО наихудшим сценарием, который заставляет Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности.

В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что худший сценарий произошел, когда Россия напала на украинские земли и продолжает убивать украинцев на востоке Украины.

Новости мира: в Киев с визитом прибыл глава Пентагона Ллойд Остин

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