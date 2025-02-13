Глава Пентагона сделал заявление о толчке к миру и "предательстве" Украины

Хегсет сказал, что Трамп "объединил две стороны, чтобы попытаться достичь мира путем переговоров, к чему стремятся все".

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что скорый толчок к миру "не является предательством" Украины, и что российская агрессия стала "перезагрузкой" НАТО.

Об этом американский чиновник сказал 13 февраля перед встречей министров обороны стран-членов НАТО, сообщает Guardian.

Журналисты спросили у Хегсета, не являются ли последние действия и заявления США предательством Украины.

"Это ваши слова, не мои. Конечно, это не предательство. Нет никакого предательства; есть признание того, что весь мир и США инвестируют в мир, в мир, достигнутый путем переговоров", – ответил он.

Министр обороны США сказал, что российская агрессия стала "перезагрузкой производства" для НАТО и моментом "осознания того, что этот Альянс должен быть надежным, сильным и настоящим".

Также читайте Продолжится ли помощь Украине: Трамп дал четкий ответ

"Именно поэтому президент Трамп призвал к увеличению оборонных расходов во всем мире для НАТО, и чтобы европейские страны признали, что это насущная и реальная угроза континенту. Эта агрессия должна стать тревожным звонком", — сказал глава Пентагона.

Он отметил, что американцы являются активной частью этого альянса и будут продолжать быть ею. Но когда речь идет о расходах Европы на оборону, то даже 2% ВВП недостаточно.

"Три, четыре, и в конце концов, как сказал президент Трамп, 5% оборонных расходов. Чрезвычайно важным должно быть осознание того, что существует российская военная машина, которая пытается захватить все больше и больше территорий в Украине, и противостоять этому – прямая европейская обязанность, и, конечно же, США тоже долгое время были поддержкой", – выразился Хегсет.

Министр сказал, что его роль как представителя США состоит в том, чтобы реалистично говорить о ходе этого военного конфликта.

"Я думаю, вы видели вчера у президента Трампа, который сам является лучшим переговорщиком в мире, и он объединил две стороны, чтобы попытаться достичь мира путем переговоров, к чему стремятся все", – добавил глава Пентагона.

Он также сказал, что с нетерпением ждет нынешней министерской встречи с союзниками из НАТО.

"Проведем честный разговор о том, что происходит и как достичь мира на континенте", – отметил Хегсет.

Напомним, 12 февраля состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. После него американский лидер сделал ряд громких заявлений о войнах в Украине, которые вызвали возмущение и обеспокоенность.