Глава Пентагона сообщил украинскому коллеге об изменении возможностей использования оружия США — Reuters

Президент США Джо Байден месяцами сопротивлялся просьбе президента Украины Владимира Зеленского смягчить ограничения на использование ракет ATACM, предоставленных США, которые могут достигать далекой территории России, опасаясь потенциального втягивания НАТО в конфликт с государством, обладающим ядерным оружием.

Об этом пишет Reuters.

Однако о смягчении условий США было доложено Украине во время телефонного разговора 12 ноября, что открывает новую встречу между министром обороны Ллойдом Остином и министром обороны Украины Рустемом Умеровым, сообщил источник, знакомый с обсуждениями.

Днем позже госсекретарь Энтони Блинкен проинформировал об этом решение генерального секретаря НАТО Марка Рютте и европейских чиновников, а также своего украинского коллегу Андрея Сибига во время поездки в Брюссель, сообщил высокопоставленный чиновник США.

Позже Украина нанесла свой первый дальнобойный удар согласно новой политике, объявив, что она нанесла удар ракетами США ATACMS по составу вооружения примерно в 110 км (70 миль) на территории России.

Смягчение Байденом ограничений по оружию, похоже, открыло возможность союзникам США разрешить использовать свое собственное оружие по-новому. Позже Украина выпустила залп британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по России.

Напомним, что после выборов администрация Байдена приняла другие меры для поддержки Киева, одобрив использование противопехотных мин для замедления продвижения России на востоке Украины и разрешив американским оборонным подрядчикам работать в Украине для ремонта оружия, предоставленного США, позволяя украинцам держать больше снаряжения в активном использовании.

Также читайте Удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по РФ повышают ставки в войне – The Times

К слову, по оценкам аналитиков Института изучения войны, использование западных систем для ударов по военным объектам в России создает для ВСУ более широкие возможности для успешного ведения многопрофильной широкомасштабной современной войны. В то же время, ограничения Запада по ударам ограничивают возможности украинских сил в разработке адекватных ударных пакетов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.